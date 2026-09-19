Марат Камболов объявлен избранным президентом Южной Осетии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Южной Осетии объявила Марата Камболова избранным президентом республики.

По данным ЦИК, за Камболова проголосовали 27 922 избирателя, или 84,95% от общего числа избирателей. "На основании итогов голосования он признан избранным президентом Республики Южная Осетия", - заявили в Центризбиркоме.

В голосовании приняли участие 32 869 человек. Итоговая явка составила 82,65%.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова. "Президент РФ пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации в жизнь предвыборных планов", - добавил Песков.



Ранее в воскресенье Путин направил Камболову поздравительную телеграмму.