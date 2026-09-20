На избирательном участке в Якутии недействительными признаны более 400 бюллетеней

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 400 избирательных бюллетеней были признаны недействительными на избирательном участке в Якутии, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Тщательно изучено МВД по Республике Якутия. В результате, по предварительной оценке материалов, видимых признаков фальсификации не выявлено. Сотрудниками полиции установлен факт вскрытия сейфа, (...) где хранились бюллетени, которые находились в сейф-пакетах. При этом подтверждается целостность самих сейф-пакетов и всех 409 бюллетеней (....). Чтобы убрать все сомнения, все указанные 409 бюллетеней решением участковой избирательной комиссии 756 признаны недействительными", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По утверждению правоохранительных органов, это было процедурное нарушение, но не было факта преступления, пояснила глава ЦИК.