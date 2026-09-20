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Минобороны РФ пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве в ответ на атаки по гражданским объектам РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ответят на атаки Украины на российские гражданские объекты усилением ударов по военным целям в Киеве, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", - говорится в заявлении министерства.

В РоссииЗа сутки над регионами РФ сбиты 1951 БПЛА и восемь крылатых ракет "Фламинго"Читать подробнее

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что Киев, пытаясь сорвать проведение выборов в РФ, 19 и 20 сентября, предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет "Фламинго".

"В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную Думу Федерального собрания РФ киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории РФ с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами сбит 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна украинская крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

"Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам Московского региона", - заявили в Минобороны РФ, подчеркнув, что "попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг".

Киев Минобороны РФ ПВО Украина
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