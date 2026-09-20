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МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД РФ Андрей Курносенко сообщил, что нарушений, способных повлиять на результаты проходящих в России выборов, не допущено.

"Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - сказал Курносенко на брифинге в ЦИК РФ.

По его словам, на сегодняшний день в 16 субъектах РФ возбуждено 27 уголовных дел, практически половина из которых связана с заведомо ложными сообщениями об угрозах терактов. Также в период избирательной кампании составлено 280 протоколов об административных правонарушениях, значительная часть из которых, это около трети, за незаконное изготовление, распространение или размещение агитационных материалов.

"Заранее принятые меры антитеррористического характера позволили обойтись без эвакуации граждан и обеспечить непрерывность избирательного процесса, несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов и ракетных обстрелов", - сказал первый замглавы МВД РФ. Он добавил, что никто из участников избирательного процесса не пострадал. "Также фиксировались единичные случаи нарушения общественного порядка на избирательных участках, которые не повлияли на безопасность в целом выборов", - сообщил Курносенко.

Безопасность в ходе проведения выборов в РФ обеспечивают более 330 тыс. сотрудников Росгвардии, сообщил начальник Главного управления охраны общественного порядка ведомства Виктор Подколзин.

"Всего за период подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного, для обеспечения правопорядка было задействовано более 330 тыс. военнослужащих и сотрудников", - сказал Подколзин в ходе брифинга в ЦИК РФ.

По его словам, в настоящее время войска продолжают выполнять возложенные задачи по обеспечению безопасности выборов, а также на улицах, объектах транспорта и в иных общественных местах. "На особом контроле находится обстановка в выборный период, в первую очередь, для пресечения попыток дестабилизации обстановки при подсчете и оглашении результатов", - сказал представитель Росгвардии.

МВД РФ ЦИК РФ Андрей Курносенко
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