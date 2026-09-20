Поиск

Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 23:00 местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай", - сказал сотрудник пресс-службы.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, пострадал один человек, степень его травм уточняется. Также в экстренных службах уточнили, что на борту находилось четверо человек.

Красноярск Ми-8 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район Суломай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Явка на выборах превысила показатели 1993, 2016 и 2021 годов

За сутки над регионами РФ сбиты 1951 БПЛА и восемь крылатых ракет "Фламинго"

 За сутки над регионами РФ сбиты 1951 БПЛА и восемь крылатых ракет "Фламинго"

Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

В ДНР явка на выборах в Госдуму превысила 80%

Явка на выборах в Госдуму РФ достигла 55%

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 90%

На выборах главы Тувы лидирует Ховалыг с 95,77% голосов после обработки 2,60% протоколов

Итоговая явка на выборы в Госдуму в ЛНР составила 79,33%

Глава ЦИК РФ сообщила о более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуру в избирательном процессе

 Глава ЦИК РФ сообщила о более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуру в избирательном процессе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11862 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3750 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов