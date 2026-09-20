Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 23:00 местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай", - сказал сотрудник пресс-службы.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, пострадал один человек, степень его травм уточняется. Также в экстренных службах уточнили, что на борту находилось четверо человек.