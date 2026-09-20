Врио губернаторов Белгородской и Брянской областей лидируют на выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющие обязанности губернаторов Белгородской и Брянской областей Александр Шуваев и Егор Ковальчук лидируют на выборах губернаторов после подсчета первых бюллетеней, такие данные транслирует телеканал "Россия-24".

Шуваев набирает 60,7% голосов, Ковальчук - 87,4%, сообщает "Россия-24".

В Белгородской области вторым идет кандидат от партии ЛДПР Евгений Дремов (9,36%). На третьем месте - кандидат от партии КПРФ Валерий Шевляков (8,37%), следом - кандидат от Справедливой России Владимир Абельмазов (6,40%). На последнем месте в голосовании кандидат от Партии пенсионеров Артем Зотов с 4,19%.

В Брянской области на втором месте кандидат от КПРФ Андрей Архицкий (8,14%), на третьем - кандидат от ЛДПР Руслан Титов (3,74%). На четвертом и пятом местах кандидаты от "Справедливой России" Алексей Тимошков (3,14%) и "Новых людей" Александра Казачкова (2,20%), соответственно.



