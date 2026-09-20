На выборах главы Ульяновской области лидирует действующий губернатор Алексей Русских

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) по итогам обработки 0,11% протоколов лидирует на выборах главы в своем регионе, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Он набирает 81,86% голосов.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Сергей Маринин (7,59%).

Третье место делят между собой кандидаты от партий "Справедливая Россия" Марина Ким (3,80%) и "Новые люди" Юлия Ясайтис (3,80%).

Для участия в выборах губернатора Ульяновской области зарегистрированы четверо кандидатов: губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы РФ Марина Ким ("Справедливая Россия"), кандидат от партии ЛДПР Сергей Маринин и кандидат от партии "Новые люди" Юлия Ясайтис.