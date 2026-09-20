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ЕР лидирует на выборах в облдуму Заполярья

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" занимает лидирующие позиции на выборах в Мурманскую областную думу после обработки 10,73% протоколов УИК, говорится в данных ЦИК.

По предварительным данным, в Мурманской области "единороссы" набирают 57,22% голосов.

Второе место - у партии "Новые люди" с 11,81% голосов, третье - у ЛДПР с 11,18%. На четвертое место выходит КПРФ с 9,64%. Пятое место у партии "Справедливая Россия" (6,40%), шестое - у "Партии пенсионеров" (3,57%).

В Мурманской области проходили выборы депутатов Госдумы РФ, областной думы. Кроме того, дополнительные выборы в местные советы депутатов проходили в Кировске и Мончегорске.

Мурманская областная дума выборы
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