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Кандидаты-одномандатники от "ЕР" лидируют на выборах в Госдуму во всех округах Подмосковья

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты, выдвинутые "Единой Россией", лидируют на выборах депутатов Госдумы во всех 12 одномандатных округах Подмосковья по итогам подсчета первых протоколов УИК.

Как следует из данных ЦИК РФ, в Балашихинском округе №118 по итогам обработки 0,43% протоколов УИК лидирует кандидат от партии "Единая Россия" Сергей Юров с 51,13% голосов, по Дмитровскому округу №119 - Денис Кравченко с 42,2% (обработано 1,45% протоколов), Коломенском округе №120 - Никита Чаплин с 44,43% (5,36%), Красногорском округе №121 - Сергей Колунов с 51,75% (11,62%), Люберецком округе №122 - Роман Терюшков с 42,62% (6,78%), Мытищинском округе №123 - Александр Легков 39,88% (6,21%).

По Одинцовскому округу №124 первое место, предварительно, занимает Денис Майданов с 54,75% (обработано 26,01% протоколов). В Орехово-Зуевском №125 лидирует Геннадий Панин с 59,59% голосов после обработки 0,52% протоколов УИК, Подольском округе №126 - Вячеслав Фетисов с 46,58% (3,07% протоколов), Сергиево-Посадском №127 - Сергей Пахомов с 50,01% (10% протоколов), Серпуховском округе №128 - Александр Коган с 49,43% (11,88%), Щелковском округе №129 - Андрей Булгаков 52,75% (2,95%).

Как сообщал Мособлизбирком, явка за два часа до окончания голосования в регионе составила 49,22%.

Помимо выборов в Госдуму, в Подмосковье с 18 по 20 сентября проходили выборы депутатов Мособлдумы и нескольких муниципальных советов депутатов.

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