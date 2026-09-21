"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 5,02% голосов по итогам подсчета 50,92% протоколов, следует из данных ЦИК.

Таким образом, предварительно, партия "Яблоко" проходит в Новгородскую областную думу.

"Единая Россия" набирает на выборах в Новгородскую областную думу 43,01% голосов после обработки 50,92% протоколов.

По данным ЦИК, КПРФ получает 13,10% голосов, ЛДПР - 12,22%, "Новые люди" - 9,90%, "Справедливая Россия" - 6,70% и Партия Пенсионеров - 5,35%.