Два человека погибли и четверо пострадали в результате ударов БПЛА в ДНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два мирных жителей погибли, еще четверо пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Енакиево, в Мангушском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах".