Врио белгородского губернатора получает 64,5% голосов после обработки 56,6% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев лидирует на выборах главы региона после обработки 56,6% протоколов, сообщает информационный центр ЦИК России.

По данным ЦИК, кандидат от "Единой России" Шуваев набирает 64,5% голосов. На втором месте представитель ЛДПР Евгений Дрёмов с 11,6% голосов, на третьем - кандидат от КПРФ Валерий Шевляков - 9,2%. Артем Зотов от "Партии пенсионеров" набирает 7,9%, Владимир Абельмазов от "Справедливой России" - 5,8%.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму по одномандатным округам в Белгородской области побеждают кандидаты от партии "Единая Россия".

По данным облизбиркома, явка на выборах в Белгородской области на 20:00 по мск в воскресенье составила 62,80% с учетом досрочного голосования, в котором проголосовали почти 202 тыс. избирателей региона. В списки было включено 1 млн 181,2 тыс. избирателей.