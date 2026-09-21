Мэр Хабаровска Кравчук набирает более 46% на выборах в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук, выдвинутый "Единой Россией" на выборах в Госдуму девятого созыва, после обработки 99,3% протоколов УИК набирает 46,22% голосов, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии РФ.

По одномандатному округу №74 (Комсомольский) после обработки 100 % протоколов УИК лидирует кандидат от "Единой России" Максим Иванов с 44,04%.

Явка на выборах на 18:00 по местному времени составила 40,06%.

По данным краевой избирательной комиссии, в регионе 746 избирательных участков. В Хабаровском крае, по данным на 1 июля 2026 года, зарегистрировано 933 тыс. 985 избирателей, из них в Хабаровске 429 тыс. 760 человек.

Кравчук занимал должность мэра Хабаровска с осени 2018 года.