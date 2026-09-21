Поиск

Мэр Хабаровска Кравчук набирает более 46% на выборах в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук, выдвинутый "Единой Россией" на выборах в Госдуму девятого созыва, после обработки 99,3% протоколов УИК набирает 46,22% голосов, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии РФ.

По одномандатному округу №74 (Комсомольский) после обработки 100 % протоколов УИК лидирует кандидат от "Единой России" Максим Иванов с 44,04%.

Явка на выборах на 18:00 по местному времени составила 40,06%.

По данным краевой избирательной комиссии, в регионе 746 избирательных участков. В Хабаровском крае, по данным на 1 июля 2026 года, зарегистрировано 933 тыс. 985 избирателей, из них в Хабаровске 429 тыс. 760 человек.

Кравчук занимал должность мэра Хабаровска с осени 2018 года.

Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кандидаты-одномандатники от "ЕР" лидируют на выборах в Госдуму во всех округах Подмосковья

"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

 "Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

"ЕР" на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

 "ЕР" на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

"Яблоко" преодолевает пятипроцентный порог и проходит в Новгородскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты пяти субъектов Юга России

На выборах главы Чечни лидирует Кадыров с 97,35% голосов

Миронов выразил уверенность в прохождении "Справедливой России" в Госдуму

"Яблоко" не проходит в Новгородскую облдуму после подсчета 4,24% протоколов

После подсчета 25% протоколов "Единая Россия" набирает 57,04%

"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

 "Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11862 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3751 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов