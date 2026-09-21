"Яблоко" не проходит в Новгородскую облдуму после подсчета 38,75% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 4,79% голосов по итогам подсчета 38,75% протоколов, следует из данных ЦИК.

Таким образом, предварительно, партия "Яблоко" не проходит в Новгородскую областную думу.

По данным ЦИК, ЛДПР получает 12,25% голосов, КПРФ - 12,11%, "Новые люди" - 10,32%, КПРФ - 10,6%, "Справедливая Россия" - 6,44%.