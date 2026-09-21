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Ирина Яровая побеждает на выборах в Госдуму от Камчатки с 72%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая баллотировалась в новый состав Госдумы по Камчатскому одномандатному избирательному округу №48, лидирует после обработки 98,75% протоколов УИК.

По данным Центральной избирательной комиссии, представитель "Единой России" Яровая побеждает с 71,6%.

Далее идут Роман Литвинов - КПРФ (11,76%) и Владимир Смолин - ЛДПР (6,98%).

С победой Яровую поздравил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Поздравляю Ирину Анатольевну Яровую и партию "Единая Россия" с убедительной победой на выборах. Подсчет голосов продолжается, но предварительные итоги уже очевидны: жители Камчатки оказали нашей команде высокое доверие. Люди голосуют за стабильность и продолжение курса развития края", - написал Солодов в своем канале в Мах.

На аналогичных выборах в 2021 году по Камчатскому одномандатному округу Ирина Яровая победила, набрав 40,43% голосов.

Ирина Яровая Госдума Камчатка
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