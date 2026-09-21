Поиск

Врио брянского губернатора Ковальчук лидирует на выборах главы региона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует на выборах главы региона после обработки 68,26% протоколов УИК, свидетельствуют данные, опубликованные на табло в ЦИК.

По данным ЦИК, за Ковальчука проголосовали 69,2% избирателей. Андрей Архицкий (КПРФ) набрал 14,29%, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,79%.

Кандидат от "Справедливой России" Алексей Тимошков получил 4,26% голосов избирателей, Александра Казачкова от партии "Новые люди" - 3,46%.

Егор Ковальчук Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кандидаты-одномандатники от "ЕР" лидируют на выборах в Госдуму во всех округах Подмосковья

"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

 "Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

"ЕР" на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

 "ЕР" на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

"Яблоко" преодолевает пятипроцентный порог и проходит в Новгородскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты пяти субъектов Юга России

На выборах главы Чечни лидирует Кадыров с 97,35% голосов

Миронов выразил уверенность в прохождении "Справедливой России" в Госдуму

"Яблоко" не проходит в Новгородскую облдуму после подсчета 4,24% протоколов

После подсчета 25% протоколов "Единая Россия" набирает 57,04%

"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

 "Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11862 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3751 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов