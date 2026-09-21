Врио брянского губернатора Ковальчук лидирует на выборах главы региона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует на выборах главы региона после обработки 68,26% протоколов УИК, свидетельствуют данные, опубликованные на табло в ЦИК.

По данным ЦИК, за Ковальчука проголосовали 69,2% избирателей. Андрей Архицкий (КПРФ) набрал 14,29%, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,79%.

Кандидат от "Справедливой России" Алексей Тимошков получил 4,26% голосов избирателей, Александра Казачкова от партии "Новые люди" - 3,46%.