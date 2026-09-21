"Единая Россия" лидирует с 55% на выборах в заксобрание Камчатки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Камчатского края обработала 87,96% протоколов УИК на выборах депутатов Законодательного Собрания региона, по спискам со значительным отрывом лидирует "Единая Россия".

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в краевой парламент по единому округу "Единая Россия" на Камчатке уже набрала 55,18% голосов избирателей.

Далее следуют преодолевшие 5-процентный барьер КПРФ (12,8%), ЛДПР (10,21%), "Новые люди" (7,41%) и "Справедливая Россия" (6,72%).

"Партия пенсионеров" пока набрала 4,76%.

На 28 мест в Законодательном Собрании Камчатского края претендует 281 кандидат. 14 мест достанутся депутатам, баллотировавшимся по партийным спискам, еще 14 - одномандатникам.

В Камчатском крае, где насчитывается 225 тыс. 107 избирателей, явка составила 46,16%.

По итогам выборов в Законодательное собрание Камчатского края 19 сентября 2021 года по единому краевому избирательному округу победила "Единая Россия", набрав 34,74%. Далее следовали преодолевшие 5% барьер КПРФ - 23,21%, ЛДПР - 11,66%, партия "Новые люди" - 10,33%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8,42% и "Российская партия пенсионеров за справедливость" - 5,15%. "Коммунисты России" в 2021 году набрали 2,51%.

В 12 из 14 одномандатных избирательных округов на Камчатке на выборах в краевой парламент пять лет назад также победили "единороссы".

Общая явка в Камчатском крае в 2021 году составила 42,6%.