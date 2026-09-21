ЕР лидирует в 204 одномандатных округах, КПРФ - в шести, самовыдвиженцы и СР - в четырех

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва лидирует в 204 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ на текущий момент.

Кандидаты КПРФ занимают первые места в шести округах, самовыдвиженцы и кандидаты "Справедливой России" - в четырех, ЛДПР - в двух, "Родины" - в одном.

В каждых округах обработано различное количество протоколов. Еще в четырех округах на настоящий момент обработано 0% протоколов.