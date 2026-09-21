Поиск

ЕР лидирует в 204 одномандатных округах, КПРФ - в шести, самовыдвиженцы и СР - в четырех

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва лидирует в 204 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ на текущий момент.

Кандидаты КПРФ занимают первые места в шести округах, самовыдвиженцы и кандидаты "Справедливой России" - в четырех, ЛДПР - в двух, "Родины" - в одном.

В каждых округах обработано различное количество протоколов. Еще в четырех округах на настоящий момент обработано 0% протоколов.

Единая Россия КПРФ ЛДПР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии

 Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии

ЕР лидирует в 204 одномандатных округах, КПРФ - в шести, самовыдвиженцы и СР - в четырех

Кандидаты-одномандатники от ЕР лидируют на выборах в Госдуму во всех округах Подмосковья

"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

 "Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 50% протоколов

ЕР на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

 ЕР на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

"Яблоко" преодолевает пятипроцентный порог и проходит в Новгородскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты пяти субъектов Юга России

На выборах главы Чечни лидирует Кадыров с 97,35% голосов

Миронов выразил уверенность в прохождении "Справедливой России" в Госдуму

"Яблоко" не проходит в Новгородскую облдуму после подсчета 4,24% протоколов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11862 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3751 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов