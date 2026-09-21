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Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии

Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Четыре партии преодолели 5%-й барьер на выборах в заксобрание Амурской области после обработки более 99% протоколов, лидирует "Единая Россия", следует из официальных данных ЦИК России.

По итогам обработки 99,02% протоколов у "Единой России" 59,97 % голосов, у КПРФ - 14,34%, ЛДПР набрала 10,02%, за партию "Новые люди" избиратели отдали 6,78% голосов на данном этапе обработки протоколов.

Справедливороссам пока немного не хватает для преодоления барьера - 4,68%, у "Коммунистов России" - 1,76%.

Явка за два часа до окончания голосования составила 52,94%. Это выше, чем на предыдущих выборах депутатов парламента области, тогда она составила чуть более 40%.

В Амуризбиркоме считают, что это связано с хорошей информированностью избирателей.

"Хорошую явку на этих выборах мы фиксируем благодаря тому, что амурские избиратели стали более сознательными и информированными. Отлично отработали обходчики проекта "ИнформУИК, которые 80% избирателей донесли данные о выборах, о кампаниях, об адресах участков, об удобных сервисах для голосования и так далее", - цитирует пресс-служба избирательной комиссии председателя Амуризбиркома Руслана Головина.

Центр общественного наблюдения в регионе не сообщает о серьезных нарушениях, отмечая, что ход голосования оставался стабильным и контролируемым.

"Поступили три жалобы от представителей КПРФ, при проверке которых в системе видеонаблюдения нарушения не подтвердились. Мелкие нарушения, их не много, о которых сообщали наблюдатели в ЦОН, оперативно устранялись, и они не оказывали влияния на ход голосования", - отметил руководитель Центра общественного наблюдения, председатель Общественной палаты Амурской области Виктор Марценко.

Депутаты Заксобрания региона избираются по смешанной системе. Из 27 мандатов девять распределяются пропорционально между партийными списками по единому избирательному округу, который охватывает всю область, еще 18 - по одномандатным округам. За места в Заксобрании боролись представители шести региональных отделений партий (в списках 92 кандидата) и 87 кандидатов, проходивших по спискам одномандатных округов.

Голосование проходило на 678 постоянных и 39 временных участках. В списках граждан с избирательным правом по данным на 1 июля более 575 тыс. жителей Приамурья.

Приамурье
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