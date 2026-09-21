"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЕАО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 95,71% протоколов "Единая Россия" на выборах в законодательное собрание Еврейской автономной области набирает 54,88% голосов, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии РФ.

"Единой России" отдали 54,88% голосов, КПРФ - 15,93%, ЛДПР - 10,81%, "Партии прямой демократии" - 6,08%, "Справедливой России" - 5,22%, партии "Новые люди" - 4,66%.

Всего в Заксобрании ЕАО 19 депутатов. Выборы проходят по смешанной системе: десять из них выбирались по партийным спискам и девять - по одномандатным округам.

Явка на выборы в Госдуму в ЕАО составила 54,59%.