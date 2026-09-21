Министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев набирает 37,35% на выборах в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев лидирует на выборах в новый состав Госдумы по Якутскому избирательному округу №29 после 100% обработки протоколов УИК.

По данным Центральной избирательной комиссии, Шамаев, выдвинутый "Единой Россией", побеждает с 37,35%.

На втором месте представитель "Справедливой России" Федот Тумусов (действующий депутат ГД) с 17,01% голосов, на третьем - кандидат от партии "Новые люди" Нюргуяна Заморщикова с 14,75%.

Явка на выборах на 18:00 по местному времени составила 48,36%.

Шамаев занимает должность министра с октября 2021 года. В 2024 году принимал участие в специальной военной операции.