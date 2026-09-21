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Володин лидирует в одномандатном округе в Саратовской области с 84,84%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 164 Саратовской области, набирая 84,84 % голосов после обработки 64,49% протоколов, следует из данных ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы прошли в текущем году с 18 по 20 сентября. Проведено более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц прошли в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, прошли выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Вячеслав Володин Саратовская область
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