"Справедливая Россия" переходит порог в 5% на выборах в парламенты пяти южных регионов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" Уверенно побеждает на выборах в парламенты Ингушетии и Дагестана после обработки большей части бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Согласно данным онлайн-табло, после обработки 79,02% голосов на выборах в народное собрание Ингушетии "Единая Россия" набирает 80,74% голосов. На втором месте партия "Справедливая Россия" - 5,89% и на третьем месте партия "Новые люди" - 5,19%. ЛДПР и КПРФ в Ингушетии не набирают 5% голосов.

На выборах депутатов народного собрания Дагестана, где уже обработано 92,99% голосов "Единая Россия" набирает 73,94%. Второе место также у "Справедливой России" - 12,27%. Третье место у КПРФ - 10,8%. ЛДПР и партия "Новые люди" набирают менее 2%.

В Чеченской республике на выборах депутатов республиканского парламента обработано 46,58% голосов. "Единая Россия" набирает 84,47% голосов. На втором месте партия "Справедливая Россия - 5,22%, на третьем партия ЛДПР - 5,15%. КПРФ также на данный момент переходит порог в 5%.

На выборах депутатов государственного совета-хасэ Адыгеи на данный момент обработано 46,99% голосов. Партия "Единая Россия" лидирует с 64,15% голосов. ВТорое место занимает КПРФ - 11,29% голосов. Третье место у ЛДПР - 9.34%. Также порог в 5% преодолевают партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".

Более трети бюллетеней обработано на выборах депутатов думы Ставропольского края. Первое место также у "Единой России" - 65% голосов. Второе место на данный момент занимает КПРФ - 13,69%. Третье место у партии "Новые люди" - 7,58%. Также более 5% набирают партии "Справедливая Россия" и ЛДПР.