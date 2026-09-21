После обработки 62% голосов Кадыров набирает 99,8% на выборах главы Чечни

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побеждает на выборах руководителя региона после обработки более половины голосов, следует из данных ЦИК.

Согласно данным онлайн-табло, после обработки 61,99% бюллетеней Рамзан Кадыров набирает 99,8% голосов. Двое других кандидатов набирают менее 0,1%.

В выборах главы Чеченской Республики в текущем году принимают участие три кандидатуры - действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента Чеченской Республики (КПРФ) Халид Накаев.