В зоне СВО за сутки уничтожены 130 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток поразили 130 пунктов управления БПЛА украинской армии и свыше 100 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, сообщили в понедельник официальные представители группировок войск, которые действуют в зоне СВО.

"Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией, три станции спутниковой связи, 42 наземных робототехнических комплекса", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки противник потерял 48 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев информировал о поражении 26 пунктов управления БПЛА и 62 НРТК украинской армии.