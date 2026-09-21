Закрыты аэропорты в Уфе и Бугульме, открыты в Пензе, Саранске и Саратове

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Уфы и Бугульмы приостановили работу, не обслуживают рейсы аэропорты Пензы, Саранска и Саратова, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Бугульмы.

Аэропорты Пензы, Саранска и Саратова (Гагарин) снова принимают и отправляют самолеты.