"Единая Россия" набирает почти 62% на выборах депутатов заксобрания Приморья

На втором месте ЛДПР с 11,57% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" лидирует с 61,71% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Приморского края по итогам обработки 85,67% протоколов УИК, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР - 11,57% голосов, которая по итогам выборов в Заксобрания края в 2021 году была на четвертой строчке. У КПРФ - 9,41%, "Новые люди" набирают 7,99%. За партию "Справедливая Россия" проголосовали 5,12% избирателей, Партия пенсионеров набирает 2,65%.

На состоявшихся в 2021 году выборах депутатов заксобрания Приморья большинство голосов получила "Единая Россия", набравшая по единому округу 37,88% голосов. На втором месте была КПРФ с 31,02% голосов, "Справедливая Россия" - 9, 29%. ЛДПР тогда была на четвертом месте с 9,03%, Российская партия пенсионеров - 8,40%. Явка тогда составила 41,96%.