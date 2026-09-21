Поиск

"Единая Россия" набирает почти 62% на выборах депутатов заксобрания Приморья

На втором месте ЛДПР с 11,57% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" лидирует с 61,71% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Приморского края по итогам обработки 85,67% протоколов УИК, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР - 11,57% голосов, которая по итогам выборов в Заксобрания края в 2021 году была на четвертой строчке. У КПРФ - 9,41%, "Новые люди" набирают 7,99%. За партию "Справедливая Россия" проголосовали 5,12% избирателей, Партия пенсионеров набирает 2,65%.

На состоявшихся в 2021 году выборах депутатов заксобрания Приморья большинство голосов получила "Единая Россия", набравшая по единому округу 37,88% голосов. На втором месте была КПРФ с 31,02% голосов, "Справедливая Россия" - 9, 29%. ЛДПР тогда была на четвертом месте с 9,03%, Российская партия пенсионеров - 8,40%. Явка тогда составила 41,96%.

Приморский край Заксобрание выборы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме девятого созыва

 "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме девятого созыва

"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после обработки почти 100% бюллетеней

Пострадавших при жесткой посадке вертолета госпитализировали в Красноярском крае

 Пострадавших при жесткой посадке вертолета госпитализировали в Красноярском крае

"Справедливая Россия" не набирает 5% на выборах в Думу после обработки 79% протоколов

 "Справедливая Россия" не набирает 5% на выборах в Думу после обработки 79% протоколов

"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 91% протоколов

ЕР лидирует в 208 одномандатных округах, КПРФ, самовыдвиженцы и СР - в четырех

 ЕР лидирует в 208 одномандатных округах, КПРФ, самовыдвиженцы и СР - в четырех

"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу после обработки более 75% протоколов

Володин лидирует в одномандатном округе в Саратовской области с 84,84%

Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии

 Минимальный порог на выборах в парламент Приамурья преодолели четыре партии

ЕР лидирует в 204 одномандатных округах, КПРФ - в шести, самовыдвиженцы и СР - в четырех
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11863 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3752 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов