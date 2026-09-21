ЕР сохраняет лидерство на выборах в вологодское заксобрание после подсчета 75% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Законодательного собрания Вологодской области по итогам обработки более 75% протоколов, следует из данных ЦИК.

"Единороссы" набирают 35,84% голосов избирателей. Вторую строчку занимает КПРФ (23,58%), третью - ЛДПР (14,44%).

Далее следуют "Новые люди" с 8,84%, "Справедливая Россия" - 6,21%, "Партия пенсионеров" 5,81% и "Коммунисты России" с 2,98%.

Согласно данным на табло ЦИК после 20:00 мск, явка превышала 45%.

В Вологодской области прошли выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона восьмого созыва, а также дополнительные выборы в городскую думу столицы субъекта.

Численность избирателей Вологодчины на 1 июля превышает 890 тыс.