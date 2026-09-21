В трех регионах ДФО после подсчета 100% голосов на выборах в Думу побеждает "Единая Россия"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" заняла первые места в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва по партийным спискам и в одномандатных округах по итогам обработки 100% протоколов УИК в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), следует из данных ЦИК и региональных избирательных комиссий. Самый высокий процент, предварительно, партия набирает на Чукотке (почти 63%), самый низкий - 48,16% - в Хабаровском крае.

Так, в Чукотском автономном округе "Единая Россия" набрала 62,72 % голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%, третье - КПРФ с 8,51%. Партия "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" набрали 4,41 и 4,02% соответственно.

По одномандатному округу первое место занял Александр Дудоров от "Единой России", набравший 56,66%. На втором месте оказался Владимир Гальцов от КПРФ с 13,23%. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Новиков набрал 9,27%, Светлана Пустильник от партии "Новые люди" - 8,34%. Дмитрий Ткачев от партии "Справедливая Россия" набрал 7,1%.

В 2021 году на Чукотке у "Единой России" было чуть больше 46 % голосов.

В Магаданской области "Единая Россия" набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ с 11,70% голосов, за ЛДПР проголосовали 9,60% избирателей. Партия "Новые люди" получила 8,03% голосов, "Справедливая Россия" - 3,35%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Николай Жуков.

По одномандатному избирательному округу N 117, по предварительным данным, побеждает кандидат от "Единой России" Богдан Булычев, за которого проголосовали 49,27% избирателей. На втором месте Сергей Гончаренко (КПРФ) - 18,82%, Роман Исаев(ЛДПР) - 12,14%, Кирилл Эттенко ("Новые люди") - 10, 42%.

Жуков отметил рекордную явку, в выборах приняли участие 55,67% избирателей. "На таких выборах мы такой явки в обозримой ретроспективе не наблюдали", - сказал он. По итогам выборов депутатов Госдумы, прошедших в сентябре 2021 года, за "Единую Россию" на Колыме проголосовали 50,08 % избирателей.

В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у "Единой России" 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49 %, третье за ЛДПР - 12,79 %. "Новые люди" набрали 8,19%, "Справедливая Россия" - 4,83%, "Партия пенсионеров" - 3,15%, "Зеленые" - 1,31%, менее 1% досталось партиям "Коммунисты России" (0,99%), "Родина" (0,7%), Партии прямой демократии - (0,39%).

По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук ("Единая Россия") с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) - также кандидат от "Единой России", действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%. Явка на выборах составила 42,72%.

Подсчет голосов по единому федеральному округу в остальных регионах ДФО еще продолжается. В одномандатных округах на Дальнем Востоке после обработки 100% все первые места достаются представителям "Единой России".