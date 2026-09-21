Места в парламенте Приамурья разделят пять партий

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Право участвовать в распределении депутатских мандатов в заксобрание Амурской области получили пять партий из шести, участвовавших в выборах, следует из официальных данных ЦИК России.

Минимальный порог в 5% после обработки более 100% протоколов не смогла преодолеть партия "Коммунисты России", набрав 1,74% голосов.

Лидирует "Единая Россия" - 60,14%, второе мест у КПРФ - 14,04%, ЛДПР набрала 9,88%, у партии "Новые Люди" 6,69% голосов, у справедливороссов 5,11%.

В 2021 году на выборах депутатов заксобрания региона восьмого созыва процентный барьер преодолели семь партий. У единороссов было чуть более 33%, у КПРФ - свыше 21%, у ЛДПР - 14,16 %. "Коммунисты России" тогда набрали более 8%, партия "Новые люди" - более 7%, "Справедливая Россия - за правду" собрала свыше 6%, у "Партии пенсионеров" - более5%.

Явка за два часа до окончания голосования составила 52,94%. Это выше, чем на предыдущих выборах депутатов парламента области, тогда она составила чуть более 40%.

Депутаты заксобрания региона избирались по смешанной системе. Из 27 мандатов девять распределяются пропорционально между партийными списками по единому избирательному округу, который охватывает всю область, еще 18 - по одномандатным округам. За места в Заксобрании боролись представители шести региональных отделений партий (в списках 92 кандидата) и 87 кандидатов, проходивших по спискам одномандатных округов.

Голосование проходило на 678 постоянных и 39 временных участках. В списках граждан с избирательным правом по данным на 1 июля более 575 тыс. жителей Приамурья.