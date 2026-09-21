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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов на выборах в законодательное собрание Алтайского края по результатам обработки 100% протоколов, говорится на сайте ЦИК РФ.

За нее проголосовало 42,03% избирателей. КПРФ получила 17,88%, ЛДПР - 11,94%, партия "Новые люди" - 10,56% и "Справедливая Россия" - 6,94%.

"Коммунисты России" и Партия пенсионеров получили 4,25% и 4,40% голосов соответственно.

При формировании регионального парламента избирается 68 депутатов. На выборах депутатов заксобрания применяется смешанная избирательная система: 34 депутата избирается по одномандатным округам, 34 депутата - по партийным спискам.

Алтайский край Заксобрание выборы
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