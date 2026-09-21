ЕР выигрывает выборы в заксобрание Оренбуржья

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области после обработки 100% протоколов на первом месте партия "Единая Россия" с 62,75% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте КПРФ с 13,48%, на третьем - ЛДПР с 6,23%.

Партия "Новые Люди" и "Справедливая Россия" преодолевают 5%-ый барьер с 5,98% и 5,05% голосов соответственно.

Остальные партии набирают менее 5% голосов: "Партия пенсионеров" - 2,94%, "Коммунисты России" - 1,97%.

В Законодательное собрание Оренбургской области будет избрано 47 депутатов, из них 24 - по партспискам, следует из данных облизбиркома. В выборах приняли участие около 650 человек, представители семи политических партий.