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В Курской области за сутки нейтрализовали 169 БПЛА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области с 9 утра 20 сентября до 9 утра 21 сентября нейтрализовали 169 беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, за сутки отселенные районы подверглись 123 артобстрелам, беспилотники 29 раз сбрасывали взрывные устройства.

За сутки были ранены три человека: 21-летний молодой человек в Хомутовском районе, 64-летний мужчина и 51-летняя женщина в Беловском районе.

В Железногорске повреждены фасад и остекление здания пожарного пункта предприятия.

В Курске повреждены остекление веранды и фасад дома. В Льгове поврежден фасад дома.

В Рыльском районе поврежден объект энергетики, без электричества остались около 500 жителей трех населенных пунктов. Бригады приступят к восстановлению в самое ближайшее время, отметил глава региона. Кроме того, в селе Степановка повреждены кровля и оборудование свинокомплекса.

В селе Вишнево, деревнях Корочка и Лошаковка Беловского района повреждены фасад и остекление летней кухни, остекление домовладения, два автомобиля. На автодороге слобода Белая-Бобрава поврежден автомобиль сельхозпредприятия.

В деревне Малое Городьково Конышёвского района повреждена вышка сотовой связи, в селе Ольховка Хомутовского района - крыша многоквартирного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Железногорск Курск Льгов Курская область Рыльский район
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