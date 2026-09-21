В Брянской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавшие
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и трое раненых, сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района, погиб хозяин дома.
"В результате атак дронов-камикадзе по движущимся автомобилям на автодороге Стародуб-Клинцы, а также вблизи села Картушин Стародубского района ранения получили двое мужчин и женщина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Ковальчук.
По его данным, за сутки в регионе уничтожили 65 беспилотников.