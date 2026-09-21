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В Брянской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и трое раненых, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района, погиб хозяин дома.

"В результате атак дронов-камикадзе по движущимся автомобилям на автодороге Стародуб-Клинцы, а также вблизи села Картушин Стародубского района ранения получили двое мужчин и женщина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Ковальчук.

По его данным, за сутки в регионе уничтожили 65 беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Погарский район Егор Ковальчук Брянская область
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