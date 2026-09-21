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Окончательные итоги выборов в России подведут к 25 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Окончательное подведение итогов выборов состоится 25 сентября, когда комиссии рассмотрят все жалобы и обращения, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Окончательное подведение итогов мы запланировали 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах РФ окончательно рассмотрят, если на то будут, какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, подведут итоги по всем уровням выборов и только после этого (...) мы 25-го спокойно подведем итоги", - сказала Памфилова в понедельник в информационном центре ЦИК.

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Выборы проходили в РФ с 18 по 20 сентября. Прошло более 2 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Также проводились выборы высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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