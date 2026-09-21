Кремль заявил об открытости к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Москва надеется на выход на возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, предпримет еще одну попытку по достижению целей мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается выхода на возобновление трехсторонних переговоров - мы открыты. Да, мы продолжаем специальную военную операцию, мы работаем для достижения поставленных целей. Мы надеемся, что мы все-таки выйдем на возобновление трехсторонних переговоров. Предпримем еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков также сообщил, что подвижек в переговорном процессе по украинскому урегулированию сейчас нет. "Нет, никаких подвижек", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.