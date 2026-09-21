Лавров заявил о взаимном интересе РФ и Армении к всестороннему взаимодействию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сохранение активного российско-армянского диалога отвечает интересам народов двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник российский министр поздравил армянского коллегу с днём независимости Республики Армения, текст поздравления опубликован на сайте МИД России.

"Убеждён, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, отвечает взаимным интересам народов наших стран. Желаю вам и всему коллективу МИД Армении крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в поздравлении Лаврова.