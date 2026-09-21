Ростовчанин задержан по подозрению в попытке поджечь энергетический объект

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области задержан 19-летний молодой человек по подозрению в попытке поджечь объект энергетической инфраструктуры в Азовском районе Ростовской области, сообщило областное ГУ МВД.

По предварительным данным, он действовал за вознаграждение по указанию неизвестных, которые связались с ним через мессенджер.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт).