В Иркутске госпитализированы 13 юных хоккеистов из Новосибирской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Медпомощь потребовалась прибывшим из Новосибирской области в Иркутскую область детям-участникам соревнований по хоккею с шайбой, у них диагностировали норовирус, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в понедельник.

В Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести 13 человек.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

"Его специалисты проводят эпидемиологическое расследование, отобрали необходимые пробы. Уже известно, что причиной ухудшения самочувствия спортсменов стал норовирус. Медики продолжают оказывать детям необходимую помощь. Скорее всего, до конца недели они останутся в больнице под наблюдением врачей", - сказал Кобзев.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что для локализации эпидемического очага реализован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее областная прокуратура и СУ СКР по региону информировали, что проводят проверки в связи с обращением юных спортсменов с признаками кишечной инфекции за медпомощью.