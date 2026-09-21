Путин встретится с лидерами думских фракций после выборов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин намерен встретиться с лидерами фракций по итогам прошедших выборов, Кремль своевременно сообщит об этом мероприятии.

"Ну конечно, он же всегда это делает", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести встречу с лидерами фракций.

По его словам, Кремль своевременно сообщит о том, в какой форме на этот раз президент проведет это общение.