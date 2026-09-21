ЦИК РФ назвал в числе причин удаления 15 наблюдателей вмешательство в работу избиркомов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд удалил 15 наблюдателей из восьми регионов с прошедших выборов, в основном - за вмешательство в деятельность избиркомов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"К сожалению, число наблюдателей слегка уменьшилось за счет того, что 15 из них в восьми регионах пришлось удалять по суду", - сказала Памфилова в понедельник в информационном центре ЦИК.

Так, были удалены шесть наблюдателей от КПРФ - в Ставропольском крае и ЯНАО, в Амурской и Сахалинской областях, пять наблюдателей от партии "Яблоко" - в Санкт-Петербурге и Московской области, двое наблюдателей от "Справедливой России" - в Забайкальском крае, Амурской области, один наблюдатель от ЛДПР - в Кировской области.

"Основными причинами для удаления этих 15 наблюдателей из более чем почти 400 тысяч, которые у нас присутствовали, явилось вмешательство в деятельность членов избирательных комиссий и препятствие исполнению ими своих обязанностей, провоцирование конфликтов, ведение фото- и видеосъемки вне места, определенного участковой комиссией, создание помех для участников голосования, произвольное перемещение по помещению для голосования и нереагирование на замечания председателей и членов избирательной комиссии", - пояснила Памфилова.

Она сообщила также, что несколько членов избирательных комиссий также пришлось отстранить от работы в связи с рядом нарушений. "В дни голосования в четырех субъектах Российской Федерации - это в Республике Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Московская область и город Санкт-Петербург - отстранены от участия в работе избирательных комиссий и удалены из помещения для голосования 17 членов участковых избирательных комиссий", - рассказала Памфилова.

Она напомнила, что работали более 900 тыс. членов участковых избирательных комиссий, не менее половины из них являются представителями всех действующих в России партий. "Вот из всего этого количества на выборах были отстранены по разным причинам всего 17 человек: шесть - от "Яблока", четыре - от "Справедливой России", трое от "Новых людей", двое от КПРФ и двое - это те, кто был предложен комиссиям собранием избирателей по месту работы, беспартийные", - сказала глава ЦИК.

Выборы прошли в РФ с 18 по 20 сентября.