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ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два села в Харьковской области - Польная и Новоалександровка, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населённые пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области.

"Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс", - говорится в сводке.

Минобороны информирует, что в Харьковской области "ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Петропавловка и Приколотное".

"Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населённого пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Харьковской области также нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор, информирует Минобороны.

В Сумской области поражены формирования трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Вакаловщина, Хотень и Великая Чернетчина.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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