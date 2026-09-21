Минобороны РФ сообщило о 634 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили за сутки 634 беспилотника самолетного типа вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах.