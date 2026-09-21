Суд взыскал в доход РФ найденные у экс-замглавы комтранса Петербурга 24 млн руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление в интересах РФ к бывшему заместителю председателя городского комитета по транспорту Ренату Ягудину и его жене, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе расследования уголовного дела в квартире Ягудина было изъято: 24 млн 775 тысяч рублей, 29,5 тысяч долларов США и 16,6 тысяч евро.

Отмечается, что общий доход ответчиков в размере 13 млн 769 тысяч рублей не позволял им накопить средства в найденных при обыске суммах.

"Таким образом, Ягудин, замещая должность государственной гражданской службы, совершал действия, направленные на неправомерное обогащение", - говорится в сообщении.

Суд взыскал в доход РФ с ответчиков всю сумму, найденную в квартире супругов.

Ягудин с 19 апреля 2021 года по 25 октября 2024-го замещал должность заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга. Он был изобличен во взятке и в сентябре 2026-го приговорен к 10 годам колонии.