Поиск

Суд взыскал в доход РФ найденные у экс-замглавы комтранса Петербурга 24 млн руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление в интересах РФ к бывшему заместителю председателя городского комитета по транспорту Ренату Ягудину и его жене, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе расследования уголовного дела в квартире Ягудина было изъято: 24 млн 775 тысяч рублей, 29,5 тысяч долларов США и 16,6 тысяч евро.

Отмечается, что общий доход ответчиков в размере 13 млн 769 тысяч рублей не позволял им накопить средства в найденных при обыске суммах.

"Таким образом, Ягудин, замещая должность государственной гражданской службы, совершал действия, направленные на неправомерное обогащение", - говорится в сообщении.

Суд взыскал в доход РФ с ответчиков всю сумму, найденную в квартире супругов.

Ягудин с 19 апреля 2021 года по 25 октября 2024-го замещал должность заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга. Он был изобличен во взятке и в сентябре 2026-го приговорен к 10 годам колонии.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине

 Песков отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине

Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

 Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

"Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

 "Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

 Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

 Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11899 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов