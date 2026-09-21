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Военные РФ сообщили об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России Украина
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