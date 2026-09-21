В Кремле заявили, что Россия не угрожает Франции и другим европейским странам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия не представляет никакой угрозы ни для Франции, ни для других европейских государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"России не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе. Об этом неоднократно говорил президент Путин. Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий. Поэтому Россия не представляет собой никакой угрозы, Россия никому не угрожает, никого не шантажирует", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал заявление лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, в котором говорилось, в частности, что Россия путем угроз пытается повлиять на политику Франции.

"Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем", - сказал Песков.