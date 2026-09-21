Пилот выжил в крушении легкомоторного самолета под Саратовом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СКР в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

"По предварительным данным, днем 21 сентября вблизи села Колки Петровского района Саратовской области в результате столкновения с линией электропередачи при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадал", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства и причины авиапроисшествия.