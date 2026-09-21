Песков считает, что закон об "адских санкциях" США не поможет реанимации отношений с РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта об "адских санкциях" не способствует реанимации двусторонних отношений РФ и Соединенных Штатов, а также вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так Песков прокомментировал подписанный президентом США закон об "адских" санкциях в отношении РФ и ответил на вопрос, ожидает ли РФ снижения покупки российской нефти партнерами, получала ли уведомления о таких планах.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнёрами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что "в отношении России было введено более 30 тысяч различных санкций". "И, конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации", - сказал он.

В пятницу, 18 сентября, Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана.

Одна из целей инициативы - систематизировать некоторые из принятых против РФ ограничительных мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%.

Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ.