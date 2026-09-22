Поиск

В Белгородском округе в результате удара БПЛА по грузовику ранены двое

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородском округе беспилотник ударил по грузовику близ поселка Разумное, ранены два человека, сообщил областной оперштаб.

"Двух мужчин со множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки бригада "скорой" транспортирует в областную клиническую больницу", - сказано в сообщении. У грузовика горела кабина, ее потушили.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от взрыва FPV-дрона повреждения получила кабина "ГАЗели".

В Шебекине в результате ударов FPV-дронов повреждены остекление помещения предприятия, трех частных домов, линии газо- и электроснабжения, легковой и два грузовых автомобиля.

В селе Ржевка Шебекинского округа при ударе дрона в частном доме выбиты окна и перебита линия электропередачи. В хуторе Ржавец FPV-дрон сдетонировал на предприятии - повреждена стена производственного здания.

В Грайвороне дрон атаковал административное здание - повреждены фасад и остекление. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона посечены окна, забор частного дома и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородский округ Грайворон Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Водоснабжение Новороссийска снижено на 53% из-за проблем с электричеством

Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

 Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

"Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

 "Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

 Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

На Таймыре ПДК нефтепродуктов в пробах воды с места разлива ГСМ превышены вдвое

Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

 ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11887 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов