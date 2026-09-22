В Белгородском округе в результате удара БПЛА по грузовику ранены двое

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородском округе беспилотник ударил по грузовику близ поселка Разумное, ранены два человека, сообщил областной оперштаб.

"Двух мужчин со множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки бригада "скорой" транспортирует в областную клиническую больницу", - сказано в сообщении. У грузовика горела кабина, ее потушили.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от взрыва FPV-дрона повреждения получила кабина "ГАЗели".

В Шебекине в результате ударов FPV-дронов повреждены остекление помещения предприятия, трех частных домов, линии газо- и электроснабжения, легковой и два грузовых автомобиля.

В селе Ржевка Шебекинского округа при ударе дрона в частном доме выбиты окна и перебита линия электропередачи. В хуторе Ржавец FPV-дрон сдетонировал на предприятии - повреждена стена производственного здания.

В Грайвороне дрон атаковал административное здание - повреждены фасад и остекление. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона посечены окна, забор частного дома и автомобиль.