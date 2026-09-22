Глава Башкирии поручил проверить все торговые центры региона

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил профильным ведомствам провести проверки торгово-сервисных комплексов после пожара в ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке, где четыре человека погибли и пять пострадали.

"Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии", - написал он.

Пожар продолжают тушить. Позднее в этот день на месте соберется комиссия по ЧС.

Возгорание локализовано на площади 2,1 тысячи кв. метров, открытое горение уже ликвидировали. По данным МЧС, пожар начался на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Тушение осложняется сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что в ГКБ № 1 Стерлитамака находятся три женщины и один подросток.

По факту пожара возбуждено уголоеное дело о причинении смерти по неосторожности.